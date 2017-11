Die Referenten des 27. Forums Medizin

„Darmkrebs – Die stille Krankheit“ lautet das Thema des 27. Forums Medizin am Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr in Kulturbahnhof Jülich. Veranstaltet wird das Forum Medizin von der Lokalredaktion Jülich in Zusammenarbeit mit dem St.-Elisabeth-Krankenhaus Jülich, unterstützt von der AOK Rheinland/Hamburg.

Referenten sind: Thorsten Michel, Internist, Hausarzt und Gastroenterologe, Jülich; Dr. med. Christoph Walter, Chefarzt, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Medikamentöse Tumortherapie, im Krankenhaus Jülich; Dr. med. Klaus Hindrichs, Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Unfall- und Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Notfallchirurgie im Krankenhaus Jülich; Angelika Peine, examinierte Diätassistentin am St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich.



Moderator des Abends ist Redakteur Otto Jonel.