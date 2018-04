Broich - Mit Humor durch die Ehe: 65 Jahre eisern Treue gehalten

Broich. Beim Tanzen im Patterner Saal anlässlich der Herbstkirmes hat es „klick“ gemacht. Das war am 2. September 1951, an das Datum erinnern sich Katharina und Johann Hintzen aus Broich noch ganz genau. In diesem Jahr feiern sie das seltene Fest der Eisernen Hochzeit – seit 65 Jahren sind die beiden miteinander verheiratet.

Geboren wurde Johann Hintzen am 9. Dezember 1929 in Broich, im elterlichen Haus, das er bis heute mit Ehefrau Katharina bewohnt, die am 30. Oktober 1932 in Mersch-Pattern das Licht der Welt erblickte. Am 15. April 1953 trat das Paar vor den Standesbeamten – „der lebt sogar noch“, weiß Katharina Hintzen zu berichten. Am 18. April 1953 folgte die kirchliche Trauung in St. Agatha Mersch.

Nach der Hochzeit zogen sie in Johann Hintzens Elternhaus, einen landwirtschaftlichen Hof, den sie gemeinsam bewirtschafteten. Das Paar bekam drei Kinder, hat mittlerweile auch vier Enkel und zwei Urenkel. „Das dritte Urenkelchen ist unterwegs“, freut sich der Jubilar, der zunächst als Landwirt und später im Heeresinstandsetzungswerk arbeitete, während seine Frau den Haushalt und die Kindererziehung meisterte.

Nach einer Rücken-Operation vor 14 Jahren ist Johann Hintzen gesundheitlich angeschlagen und läuft auf Krücken. Darauf ist er allerdings sehr stolz, denn zunächst hatten ihm die Ärzte prophezeit, dass er nie wieder würde laufen können.

Der 88-Jährige war 50 Jahre passionierter Sänger im Kirchenchor Broich und Mitglied bei den örtlichen Schützen. Gemeinsames Hobby der Eheleute ist es, Spazieren zu gehen und den Garten zu pflegen. „Aber ab diesem Jahr ist damit Schluss“, bedauert Katharina Hintzen, dass beide altersbedingt kürzer treten müssen.

Als Rezept für eine so lange anhaltende Ehe sagen beide augenzwinkernd: „Den Humor darf man nicht verlieren.“ Das Jubelpaar feiert seine Eiserne Hochzeit im Kreise seiner Familie, Freunden und Nachbarn. Den Gratulationen schließt sich die Jülicher Lokalredaktion gerne an und wünscht den Eheleute noch viele weitere glückliche Ehejahre.