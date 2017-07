Mit hohem Aufwand das Tour-Volksfest ermöglicht

Jülicher Land. Mindestens 20.000 Zuschauer in der Stadt Jülich, etwa 10.000 jeweils in Aldenhoven und Titz: Die Tour de France war am Sonntag im Nordkreis ein Publikumsmagnet und sorgte schon Stunden vor ihrem Eintreffen für Volksfeststimmung.

Das alles verlief weitgehend reibungslos, auch wenn einige Fahrzeug trotz zigfacher Vorabinformation und Beschilderung abgeschleppt werden mussten. Der personelle Aufwand war hoch – allein in Jülich arbeiteten 200 Helfer der Stadtverwaltung, des Bauhofs, der Feuerwehr, von Technischem Hilfswerk und Deutschem Roten Kreuz sowie ehrenamtliche Streckenposten. Das sah in Titz und Aldenhoven nicht anders aus. Hinzu kam ein großes Aufgebot an Polizeibeamten.

Aus Sicht des Jülicher Bürgermeisters Axel Fuchs hat sich das Engagement gelohnt: „Begeisterte Menschen, Fahnen, Gesänge und friedliche Geselligkeit. Ein tolles Fest.“

Aus Sicht der Ordnungshüter gab es nur zwei nennenswerte Zwischenfälle. Im Jülicher Heckfeld zeigte sich ein 55-jähriger Autofahrer aggressiv und renitent, weil er die Sperrung um 12 Uhr offenbar nicht wahrhaben wollte. Er lieferte sich ein Verbalscharmützel mit den Beamten und wurde laut Polizeibericht beleidigend. In der Nacht zum Montag wurden fünf Jülicher Frauen und Männer (20 bis 29 Jahren alt) gestoppt. „Zu dieser Zeit trugen die mit bis zu 1,64 Promille Alkoholisierten Parkverbots- und Zusatzschilder mit der Aufschrift ,Tour de France‘“, berichtet die Polizei. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.