Mersch-Pattern - Mit der 12. „Ladies Night” ins neue Jahr

Mersch-Pattern.

Die Karnevalsgesellschaft „Bretzelbäckere“ in Mersch-Pattern startet am Freitag. 12. Januar, zum 12. Mal mit einer für das Jülicher Land nicht mehr weg zu denkenden Veranstaltung. Da heißt es ab 20 Uhr im Festzelt in Mersch-Pattern am Nösserkamp: „Start frei zur Ladies Night“.