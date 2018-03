Jülich - Mit „Cohen Effekt“: Kirchenklang-Reihe startet mit Thomas Haluschan

Jülich.

Die Musikszene in Jülich ist um eine neue Veranstaltungsreihe reicher. In der gut besetzten Christuskirche eröffnete Veranstalterin Virginia Lisken gemeinsam mit Bürgermeister Axel Fuchs den Konzertabend. Eingeladen war Thomas Haluschan, ein Künstler aus Norddeutschland, der gerne auch wieder in seiner alten Heimatregion gastierte.