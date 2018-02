Mit 5:1-Erfolg im Nachholspiel gelingt Grün-Weißen eine Punktlandung Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2018, 11:48 Uhr

Jülich. Insgesamt 17 Punkte wollte Welldorf-Güstens Coach Winni Ronig in der Hinrunde sammeln. Die sind mit dem 5:1-Erfolg im Nachholspiel in Bliesheim eingefahren. „Jetzt stehen erneut 17 Punkte in der Rückrunde, auf dem Wunschzettel.