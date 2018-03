Linnich - Miriam Kümmerle aus Linnich turnt zum Verbandstitel

Linnich. Das Jahr begann gut für die Turnerinnen des Pol-TuS Linnich. Bei den Verbandsmeisterschaften des Turnverbandes Düren gab es für die elf Starterinnen durchweg erfreuliche Ergebnisse.

Ausrichter dieses Wettkampfes war der Dürener TV; insgesamt kamen 48 Mädchen und 11 Jungen in die Birkesdorfer Sporthalle. Das größte Kontingent stellte dabei der Birkesdorfer TV mit 20 Turnerinnen, vom Pol-TuS nahmen elf Turnerinnen teil. Von den ursprünglich zwölf gemeldeten Turnerinnen musste die Jüngste kurzfristig wegen Erkrankung absagen.

Die Verbandsmeisterschaften sind der Qualifikationswettkampf für die Verbandsgruppenausscheidung/Landesfinale Rheinischer Turnerbund (RTB). Dabei qualifizieren sich die jeweils zehn Besten jeder Wettkampfgruppe für die Verbandsausscheidung.

Bei den Jungen waren nur Turner des Dürener TV am Start, so dass hier alle Podestplätze an den DTV gingen. Doch einmal mehr dominierte der Birkesdorfer TV bei den Mädchen auch diesen Wettkampf mit insgesamt 10 von 17 Podestplätzen. Die übrigen 7 Podestplätze teilten sich der Pol-TuS Linnich (4) und der TC Kreuzau (3). Sehr erfreulich aus Linnicher Sicht war dabei das Ergebnis in der Wettkampfklasse 2003-2004. Dort gewann Miriam Kümmerle den Verbandsmeistertitel vor ihren Vereinskameradinnen Jette Braun und Vérenée Kamps.

Insgesamt gab es für die Linnicher Mädchen sieben Top 10 Plätze, was gleichbedeutend ist mit der Qualifizierung zur Verbandsgruppenausscheidung am 16. Juni in Monschau. Dort treffen sich Turnerinnen und Turner aus den Turnverbänden Aachen, Düren, Köln und Rhein-Sieg/Bonn. Wer letztlich die Farben des Pol-TuS vertreten wird, entscheiden die Trainer in den nächsten Wochen.