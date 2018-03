Jülich - Masterplan des Gewerbegebietes „Brainergy-Park“ wird vorgestellt

Jülich. Der „Brainergy-Park“ ist das Herzstück des interkommunalen Gewerbegebietes auf der Merscher Höhe in Jülich (dunkler Bereich auf der Zeichnung). Was sich dahinter verbirgt, wird im Masterplan skizziert, der vor zwei Monaten zunächst einem interessierten Fachpublikum aus der Region vorgestellt wurde. Jetzt werden die Pläne auch der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Präsentation findet statt am Donnerstag, 15. März, ab 19 Uhr in der Schalterhalle der Sparkasse am Jülicher Schwanenteich.

An diesem Abend informieren Tobias Ell (Büro Carpus + Partner) und Professor Ulf Hermann (FH) über den Masterplan. Lokal und regional ordnen die Bürgermeister Axel Fuchs (Jülich) und Jürgen Frantzen (Titz), Wirtschaftsförderer Dr. Lothar Mahnke, Carlo Aretz (Technologiezentrum Jülich) und Norbert Drewes (Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich) das Projekt ein – unter Moderation von Professor Michael Gramm.

Fragen aus dem Publikum sind an diesem Abend möglich, so die Veranstalter.