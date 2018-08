Jülich.

„Firma Massmann, Hirsch am Apparat. Was kann ich für Sie tun?“ Ununterbrochen klingelt beim Disponenten der Firma Massmann, Baustoffe-Transporte, Markus Hirsch das Telefon. „Er muss rund 50 Fahrzeuge am Tag dirigieren“, sagt Herbert Massmann, Seniorchef. Ihm gegenüber am Schreibtisch sitzt Sohn Ingo, seit 2006 Geschäftsführer des Unternehmens. Das wurde 1953 gegründet und ist damit das älteste Transport-Unternehmen der Region.