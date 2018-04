Glimbach.

Seit 1958 schließt Martin Josef Zauß eine Stunde vor jeder Messe in St. Agatha Glimbach die Kirche auf, „weil er in Ruhe alles vorbereiten will“. Er läutet die Glocken, zündet im Altarraum die Kerzen an, stellt Kelche mit Wasser und Wein für die Gabenbereitung zurecht und breitet in der Sakristei die Messgewänder in der entsprechenden liturgischen Farbe für den Priester aus.