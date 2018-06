Aldenhoven - Mann nach versuchtem Bankraub in Aldenhoven festgenommen

Aldenhoven.

Ein Mann hat am Freitagmorgen versucht, eine Bank in Aldenhoven zu überfallen. Er erklärte, eine Bombe bei sich zu tragen und forderte Bargeld. Als die Angestellten sich weigern, ihm Geld auszuhändigen, flüchtete er. Am Nachmittag konnte er bereits ermittelt und verhaftet werden.