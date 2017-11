Jülich.

Beinahe schon andächtig hätte man die Stille in der Schlosskapelle nennen können: Obwohl bis auf den letzten Platz besetzt, der Fall einer Stecknadel wäre wohl hörbar gewesen, so gebannt lauschte das Publikum den Klängen von Mandolinen, Gitarren und Querflöte. Unter der Leitung von Stephan Hebeler hatte das Mandolinenorchester Rurtal 1928 Koslar zum Herbstkonzert in die Schlosskapelle eingeladen.