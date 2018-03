Koslar - Mandolinen-Orchester Koslar wird 90 Jahre jung

Koslar. Runde Geburtstage sind eine schöne Gelegenheit zurückzuschauen. 1928 war ein sehr ereignisreiches Jahr: Die erste Funksprechverbindung von Deutschland in die USA wird hergestellt, Penicillin wird entwickelt, die Comedian Harmonists geben ihr Debüt im Berlin, Walt Disney erfindet die Mickey Mouse, Berühmtheiten wie Paul Kuhn, Gotthilf Fischer oder Friedrich Hundertwasser werden geboren – und schließlich ist es die Geburtsstunde des Koslarer Mandolinen-Orchesters.

Aus losen Bindungen in Wandervogelvereinen kam es im Jahr 1928 zur Vereinsgründung unter dem Namen Mandolinenclub Koslar, seit den frühen 70er Jahren bekannt als Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar. 1953 feierte der Club sein 25-jähriges Bestehen mit einem eigenen Wettbewerb, der von da an alle fünf Jahre wiederholt wurde und in Deutschland in seiner Größe und Anziehungskraft einmalig war und blieb. Konzertreisen führten das Orchester nach Berlin, London, Budapest, Prag, Wien, Heidelberg, Rothenburg, Hamburg, Chemnitz und Dresden.

Meist ausverkauftes Haus

Seit 1988 ist das Orchester Mitglied im Bund Deutscher Zupfmusiker, hat seit dem zwei Landesmusikfeste ausgerichtet, nahm selbst an zahlreichen Landeswettbewerben teil und war 2017 Mitausrichter des ersten Bundeswettbewerbs für Zupforchester in Deutschland. Seit März 2012 leitet Stephan Hebeler das Orchester. Seine musikalischen Akzente – verknüpft mit professionellen Mitwirkenden – bescheren dem Publikum attraktive Konzerte vor meist ausverkauftem Haus. Und nun wird wieder gefeiert: Am Samstag, 21. April, findet die Vereinsfeier zum Jubiläum im Koslarer Jugendheim statt.

Mit dem befreundeten Orchester aus Eupen, den fördernden Mitgliedern sowie zahlreichen Ehrengästen stoßen die Musikerinnen und Musiker auf die erfolgreichen Zeiten an. Natürlich gehört auch ein Festkonzert für die zahlreichen Fans dazu. Am 25. November um 18 Uhr heißt es in der Schlosskapelle Jülich: Türen auf für alle Fans, Weggefährten und Liebhaber anspruchsvoller Zupfmusik. Besonders stolz sind die Musikerinnen und Musiker, dass die Sopranistin Antje Bitterlich das Konzert mit ihrer wundervollen Stimme bereichern wird, wie das Orchester mitteilt.