Linnich - Malwettbewerb zum 20. Geburtstag des Glasmalerei-Museum Linnich

Linnich. Das Deutsche Glasmalerei-Museum Linnich feiert seinen 20. Geburtstag und ruft Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren auf, dazu ein Bild zu malen.

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Die jungen Künstler können ein Bild malen vom schönen Gebäude des Museums oder einem Glasbild, das besonders gefällt. Mögliche Techniken sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Buntstifte, Acryl, Aquarelle, Collage aus Fotos, Zeitungsartikel oder anderes.

Das Bild sollte in DIN A4 oder DIN A3 Format sein. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Mai. Am 13. Mai (Internationaler Museumstag) werden die Gewinner im Glasmalerei-Museum bekannt gegeben. Alle Bilder werden in Schaufenstern von Linnicher Geschäften ausgestellt.

Für Kinder von sechs bis zehn Jahren ist der erste Preis ein Ferienkurs im Wert von 30 Euro (im Sommer/ Herbst 2018). Der zweite und dritte Preis ist ein Ferienkurs im Wert von je 20 Euro (Sommer/Herbst 2018). Kinder von elf bis 13 Jahren können als ersten Preus ein Malpaket im Wert von 30 Euro gewinnen.

Für den zweiten und dritten Preis gibt es ein Malpaket im Wert von 20 Euro. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren erhalten als ersten Preis einen Amazon-Gutschein über 30 Euro und die zweiten und dritten Gewinner erhalten einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro.