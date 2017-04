Maigesellschaft Broich lädt zur Brauchtumsfeier am Wochenende

Broich. Mit dem Frühlingserwachen hat die Zeit der Maigesellschaft wieder begonnen. Am 25. März erfolgte dieses Jahr auch schon der erste Höhepunkt.

Jedes Fest braucht seinen König. Dieser wird bei der Maiversteigerung ermittelt. Dort werden alle Mädchen des Ortes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Zeitpunkt ihrer Vermählung „meistbietend“ versteigert. Das Mädchen, auf welches das höchste Gebot abgegeben wird, ist die Maikönigin und der bietende Junge somit Maikönig. In diesem Jahr sind das Leonie Schütz und Christian Riemann.

Am Sonntag, 30. April, beginnt das traditionelle Maifest. Mit klingendem Spiel des Trommlercorps wird der geschmückte Maibaum zum Dorfplatz neben der Bürgerhalle gebracht, wo er unter Mithilfe der Bevölkerung aufgestellt wird. Im Anschluss daran tanzen einige Kinder des Dorfes einen einstudierten Reigen um den Maibaum. Danach hält der König seine erste Rede und man singt gemeinsam zur Eröffnung des Maifestes das Lied „Der Mai ist gekommen“.

Um 20 Uhr folgt der „Tanz in den Mai“, der eine Vielzahl von Besuchern anlocken wird, denen die bekannte Showband „Blue Diamonds“ einheizt. Später in der Mainacht werden die Maibilder, die von den Maimännern in mühevoller Handarbeit aus tausenden Papierrosen gefertigt wurden, an den Hausfronten der Maimädchen angebracht.

Der 1. Mai beginnt mit einer heiligen Messe um 9 Uhr und der anschließenden Gefallenenehrung. Danach zieht man unter den Klängen des Trommlercorps in die festlich geschmückte Bürgerhalle und trifft sich dort zum Frühschoppen, wo die Altmaigesellen Erinnerungen vergangener Maifeste auffrischen. Um 14 Uhr beginnt der eigentliche Höhepunkt des Maifestes.

Kinderrädchen führen Festzug an

Unter Beteiligung mehrerer Gastmaigesellschaften und der Ortsvereine setzt sich der Festzug in Bewegung. Angeführt von Kindern auf geschmückten Fahrrädern begeben sich die Maigesellen von der Bürgerhalle zum Haus des Königs, um seine Königin und die anderen Maifrauen abzuholen. Nach einem Vorbeimarsch und einer Ansprache des Königs beginnt der eigentliche Festzug.

Das Königspaar nimmt auf dem, mit Papierrosen und Tannengrün geschmückten Königswagen Platz und zieht, begleitet von 26 Maipaaren, durch den Ort. Hunderte Zuschauer säumen die bunt geschmückten Straßen des Ortes. Nach dem Festzug findet man sich zum obligatorischen Fototermin in der Bürgerhalle ein.

Anschließend stärken sich die Maipaare für die folgenden Stunden. Nach einer kleinen Verschnaufpause trifft sich die Maigesellschaft um 19.30 Uhr beim König, um sich von dort aus in die Bürgerhalle zu begeben. Hier beginnt um 20 Uhr der Königsball. Für fetzige Musik sorgt erneut die Showband „Blue Diamonds“. Der Höhepunkt des Abends ist der für Mitternacht vorgesehene Königswalzer, bei dem jeder Maigeselle mit der Königin und jede Maifrau mit dem König eine Runde Walzer tanzt.