Schophoven/Viehöven.

Schon im Mittelalter wird Maria, die Muttergottes in der katholischen Kirche, als die „Rose ohne Dorne“ und die „Schönste aller Blüten“ gepriesen. 1784 feierte der Kamilianer-Orden in Ferrara die erste Marienandacht im Mai. Seither ist dieser „Blütenmonat“ an jedem Tag in besondere Weise mit Gebeten und Wallfahrten der Heiligen Jungfrau Maria gewidmet.