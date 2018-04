Jülicher Land - Mai feiern im Rheinland: Das wichtigste kompakt

Jülicher Land. Der 1. Mai steht vor der Tür, in hiesigen Breiten der gefühlte Sommeranfang und im Sprachgebrauch als Wonnemonat gepriesen. Im Jülicher Land ist der Mai auch die Hochzeit des Brauchtums, dem Maigesellschaften, Junggesellenvereine, Jungenspiele oder Maiclubs frönen.

Die Gruppierungen, die die Maifeste organisieren, werden ausschließlich durch unverheiratete Mädchen und Jungen des Ortes getragen, wobei sich die Abläufe und speziellen Traditionen von Dorf zu Dorf mehr oder weniger deutlich unterscheiden.

Ein Hauptbestandteil der Maitradition im Rheinland ist es, der angebeteten Maifrau die Zuneigung zu zeigen. So beweisen die Maijungen den Maifrauen ihr Interesse dadurch, dass sie einen Schmuck in Form von Maibäumen oder Maiherzen zaubern, die in der Nacht zum 1. Mai am Haus der Angebetetet angebracht werden. Maibäume werden aufs Dach gehievt und mehr oder weniger geschickt am Schornstein oder an der Regenrinne befestigt. In Broich ist es hingegen üblich, kunstvoll gefertigte Rosenbilder mit den Initialen oder dem Namen der auserwählten Maidame an deren Haus zu heften.

Bereits etliche Wochen zuvor steht bei den Maivereinen der Verlauf bzw. die Versteigerung der Maibräute auf dem Plan, wobei es je nach Verein ebenfalls individuelle Rituale und Abläufe zu beachten gibt, wenn Frauen „unter den Hammer“ kommen, was in Zeiten der Emanzipation natürlich nur im übertragenen Sinn zu verstehen ist. Auf diese Weise werden jedenfalls auch Maikönig und -königin ermittelt, die beim Maifest den jeweiligen Verein repräsentieren und auch beim Besuch von Bällen und Festzügen befreundeter Vereine als Maimajestäten einschließlich „Hofstaat“ präsentiert werden. So bietet beispielsweise die Maigesellschaft Broich in diesem Jahr rund 20 Maipaare auf, die mit den prächtigen Kleidern der Damen einen Farbtupfer bei jedem Auftritt darstellen, während die jungen Herren mit weißem Hemd und Zylinder gediegene Eleganz beweisen.

Fruchtbarkeit und Lebensfreude

Der Maibaum gilt als Fruchtbarkeitssymbol und passt insofern zu einem Fest höchster Fruchtbarkeit und großer Lebensfreude. Zudem soll das Maifest das Wachsen und Gedeihen auf Feld und Flur anregen. Das Aufstellen des Maibaums, was in der Regel am Vorabend des Maifeiertages erfolgt, ist somit quasi der Startschuss für das Maifest oder die Aktivitäten im Wonnemonat, denn die einzelnen Festivitäten verlaufen zeitlich gestaffelt. Das Aufstellen des Baumes wird zwar in Orten, die keinen eigenen Maiverein haben, teilweise von der Feuerwehr oder anderen Gruppierungen des Dorfes übernommen, aber wo die Junggesellen das übernehmen, gibt es einen gewissen Vorlauf.

So begab sich ein rund 20-köpfiger Trupp der Maigesellschaft Broich Mitte April in den Meroder Wald, um eine passende Tanne zu fällen und mit einem alten Holzanhänger des Sägewerks Jumpertz, mit dem früher Pappel-Stämme in eine niederländische Streichholzfabrik gebracht wurden, ins Heimatdorf zu schaffen. Am Montag wird der Maibaum mittels Seilen, Leitern und Muskelkraft auf dem Platz vor der Bürgerhalle in einem drei Meter tiefen Loch aufgerichtet und anschließend verkeilt.

Dass beim Maibrauchtum nicht alles unabänderlich festgelegt ist, zeigt der Umstand, dass die Broicher in der Nacht zu Dienstag nicht in den Mai tanzen, wie das bisher üblich war, sondern mit „Rock in den Mai“ und drei Livebands ein neues Format ausprobieren, um möglichst viele Besucher in die Bürgerhalle zu locken. Traditionell geht es dagegen am Dienstag weiter, wenn der abendliche Maiball mit dem Königswalzer gekrönt wird, für den nicht nur das Maikönigspaar kräftig geübt hat.