Mai-Club Barmen: Der König ist gewählt

Barmen. In der Gaststätte „Zur Velau“ haben sich jüngst erneut die Mitglieder des Mai-Club Barmen zusammen gefunden, um weitere Ämter zu vergeben und einen König zu wählen. Der Vorsitzende Fabian Hellenbrandt begrüßte die versammelten Mitglieder und leitete die Wahl der Kassenprüfer ein.

Moritz Breuer, Dennis Hachenberg und Christoph Siegmund erklärten sich bereit diesen Posten zu übernehmen und wurden anschließend von der Versammlung bestätigt. Des Weiteren werden Eike Vomberg, Dennis Hachenberg, Holger Lengersdorf und Henderik Boonstra als Taxatoren tätig sein.

Wie im vergangenen Jahr stellten sich Alexander Holz, Eike Vomberg und Christoph Siegmund als Zugführer zur Verfügung. Nico Schwab, Marius Reisinger, Oliver Vogt, Daniel Essig, Felix Hahn, Niklas Heinen und Timo Kreutz werden in diesem Jahr den Stuckbaum während den Festzügen durch Barmen tragen.

Als Höhepunkt stand die Wahl des Maikönigs an. Michael Wolter ließ sich als einziger in diesem Jahr aufstellen und wurde von den Mitgliedern als ihr König ausgerufen. Auf der Damenversteigerung am Freitag, 21. April, wird Michael Wolter seine Königin und seine beiden Ehrendamen bekannt geben. Die Damenversteigerung findet ab 20 im Clubraum der Schützenhalle statt.

Die Maikirmes wird vom Samstag, 13. Mai, bis Montag, 15. Mai, gefeiert. Nach dem Aufstellen des Maibaums am Samstagnachmittag wird abends in der Schützenhalle in Barmen die Maiparty unter einem Jägermeistermotto gefeiert.