Luthers Leben als Inszenierung auf Jülicher Bühne

Jülich. Der Vorverkauf für die bereits mit Spannung erwartete Luther-Inszenierung des N.N. Theater Neue Volksbühne Köln ist eröffnet. Das Kulturbüro der Stadt Jülich präsentiert am Samstag, 1. Juli, um 20 Uhr im PZ des Gymnasiums Zitadelle diese Inszenierung als Abschlussstück der laufenden Theaterspielzeit „Von Glauben und Vertrauen“.

Kooperationspartner der Aufführung in Jülich ist das evangelische Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis Jülich und das Museum Zitadelle Jülich.

Religiöser Fanatismus gepaart mit ökonomischem Ungleichgewicht und die neuen Medien als Brandbeschleuniger. Schlagworte des Jahres 2017? Nein, nein, keine Sorge. Diese Begriffe beschreiben bloß die gesellschaftliche Stimmung im Jahr 1517. Sie sind Zeichen für gewaltige Veränderungen. In dieser Stimmung lehnt sich Luther auf, überwirft sich, getrieben vom Zorn, mit allem, was heilig ist. Er facht diese Kräfte an, aber beherrscht sie nicht, gerät in ihren Sog und wird immer tiefer in den Strudel gezogen, in dem aus Tinte Blut wird.

„Hätte ich gewusst, da ich anfing zu schreiben, was ich jetzt erfahren und gesehen habe, so hätte ich fürwahr stille geschwiegen...“ So schreibt der alte Luther kurz vor seinem Tod – müde, überrannt von den Ereignissen. War er ein Instrument oder ist er instrumentalisiert worden?

Der junge Luther freilich steht zu seiner Kraft, seinen Ideen, zu seiner Schärfe der Formulierung: „Ich habe keine bessere Arzenei als den Zorn, ich muss zornig sein; da erfrischt sich mein ganz Geblüt, mein Verstand wird geschärft.“

„Ich fürchte nichts...“, nichts als den Teufel, der ihn zeitlebens quälte.

Und die entsetzlichen Verstopfungen... Wir nehmen Anteil an den kleinen Dinge des Lebens, die doch so großen Einfluss auf den Weltenlauf haben:

Das N.N. Theater schafft ein Lebendigwerden der zeitlichen Ereignisse, die sich mit dem Jetzt verbinden, ein theatrales Mosaik mit enormem Witz, Tragik, Poesie und viel Musik.