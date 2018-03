Juelich - Luftig-leichter Roman mit Herz von Petra Hülsmann

Juelich. Am 14. März besucht die Bestseller-Autorin Petra Hülsmann die Buchhandlung Fischer, um aus ihrem aktuellen Roman „Das Leben fällt, wohin es will” vorzulesen – einem luftig-leichten Roman mit viel Herz.

Party, Spaß und Freiheit – so sieht das Leben der Protagonistin Marie aus. Sie genießt es, in den Tag hineinzuleben und nur für sich selbst verantwortlich zu sein. Damit ist Schluss, als ihre Schwester Christine schwer krank wird. Sie bitte Marie, sich während der Behandlungszeit um ihre Kinder zu kümmern. Außerdem soll Marie die Aufgaben ihrer Schwester im Familienbetrieb übernehmen, einer Werft für Segelboote.

Für die junge Frau ist das alles zu viel, darauf hat sie so gar keine Lust – erst recht nicht, als sie ihren spießigen „Chef“ Daniel in der Werft kennen lernt. Ihrer Schwester zu Liebe lässt sie sich aber darauf ein, auch wenn es nicht immer einfach ist: „Je näher die Stadt auf mich zukam und je weiter ich mich von der Werft entfernte, desto leichter wurde mir das Herz“, heißt es auf den ersten Seiten des Romans, geschrieben aus der Sicht der Protagonistin.

Am Ende landet Marie in einem riesigen Chaos. Doch dann passiert etwas, was sie anfangs so gar nicht erwartet hatte.

Rucksackreise durch Südostasien

Für ihren Roman erhielt Hülsmann positive Kritik aus der Presse: „Diese Geschichte ist Balsam fürs Herz!“, lautet das Urteil der Neuen Woche. Geboren wurde die Autorin 1976 und wuchs in einer niedersächsischen Kleinstadt auf. Ihr Studium der Germanistik und Kulturwissenschaft brach sie ab. Danach arbeitete sie in Anwaltskanzleien und reiste sechs Monate mit dem Rucksack durch Südostasien. Anschließend eroberte sie mit ihren Romanen die Beststellerliste. Heute lebt Petra Hülsmann mit ihrem Mann in Hamburg.

Am 14. März stattet die Bestseller-Autorin der Buchhandlung Fischer in Jülich, Kölnstraße 9, einen Besuch ab. „Kommt alle und bringt Freunde mit“, fordert Hülsmann ihre Leser und Interessierte auf ihrer Webseite auf.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung oder auf der Internetseite www.fischer-juelich.de zum Preis von zehn Euro.