„Löschen, Retten, Keller leerpumpen“: Löschmeister Jackels gastiert in Jülich

Jülich. Wer sich für Brandschutz und Comedy interessiert, der sollte sich schon einmal Freitag, 20. Oktober, im Kalender rot anstreichen. Dann nämlich gastiert Löschmeister Jackels (alias Marc Breuer vom Rurtal Trio) mit dem neuen Programm „Löschen, Retten, Keller leerpumpen“ um 20 Uhr im Jülicher Kulturbahnhof.

Löschmeister Josef Jackels gilt als einer der herausragendsten Löschgruppenführer im ganzen Bereich Selfkant, Südwest. Der Mann hat alles erlebt. Abgebrannte Gartenhäuschen, wild gewordene Bienenvölker, Falschparker beim „Tag der offenen Tür“. Wenn er das Wort ergreift, dann schlackern selbst altgediente Feuerwehr-Experten mit den Ohren.

Sein Fachwissen hält sich zwar in Grenzen. Auch an seiner Nervosität muss er noch arbeiten. Aber all das macht er durch seine Einsatzfreude wieder wett. Löschmeister Jackels ist eine Seele von Mensch – fleißig, ehrlich und absolut enthusiastisch.

Wenn es im täglichen Dienst mal zu Pannen, Abstimmungsproblemen oder zu Unrecht gelöschten Häusern kommen, motiviert ihn das eher. Schließlich hat er eine „Fision“: Feuersicherheit in allen Lebenssituationen.

Die allergrößte Herausforderung in seiner Karriere steht ihm allerdings erst noch bevor: die unfallfreie Festrede zum 100. Geburtstag des Feuerwehrverbandes. Außerdem hat die Löschgruppe Saffelen ein schweres Nachwuchsproblem. Josef Jackels will es in den Griff bekommen und startet dazu ein haarsträubendes Projekt.

Erleben sie Löschmeister Jackels in allen Lebens- und Feuerwehrlagen. Tauchen Sie ein in die unverfälschte Welt rheinischer Klein-Dörfer. Und lernen Sie auch unbedingt Josefs sympathischen Bekanntenkreis kennen: Feuerwehr-Hilfspraktikant Richard Borowka, Gebrauchtwagenhändler Heribert Oellers und Hobby-Rockstar Manni Mertens.

Ohne Furcht und Tadel

Marc Breuer, der Mann hinter Löschmeister Jackels und Konsorten, steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarett- und Comedybühnen. (z.B. Quatsch Comedy Club, WDR Mitternachtsspitzen, Nightwash on tour, Senftöpfchen Theater Köln). Früher spielte er beim legendären Rurtal Trio, mittlerweile ist er solo unterwegs. Nach „Omma, Prinz Charles und ich“ und „Ich hab die Ruhe weg“ legt er sein drittes Solo vor und schlüpft in seine Paraderolle als Löschmeisters ohne Furcht und Tadel. Über den Auftritt an alter Wirkungsstätte im KuBa Jülich freut er sich besonders.

Tickets zum Preis von 15,- € VVK (inkl. Gebühren) sind erhältlich bei der Buchhandlung Fischer sowie unter www.kuba-juelich.de und www.ztix.de.