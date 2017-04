Jülich.

Störche im Brückenkopf-Zoo sind seit langem keine Unbekannten. Sie brüten in einem Baum am Volierenweg. Ihr Horst wird von Jahr zu Jahr akribisch renoviert und erweitert. So manch ein Besucher des Brückenkopf-Parks wird sich bestimmt schon einmal gefragt haben, wie das Storchennest im Brückenkopf-Zoo von oben aussieht und wie sich das Storchenpärchen im Nest bei Brut und Aufzucht verhält.