Gevenich.

„Dass ich hier in Linnich eine Ehrenabteilung mit 85 Mitgliedern vorfinde, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Das ist im Kreis Düren einmalig“, zeigte sich Kreisbrandmeister Karlheinz Eismar positiv überrascht, als er die stattliche Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Linnich zum Kameradschaftsabend in der vollbesetzten Bürgerhalle in Gevenich begrüßte.