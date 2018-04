Linnich - Linnicher PKL-Fraktion lehnt 2018 Steuererhöhungen ab

Linnicher PKL-Fraktion lehnt 2018 Steuererhöhungen ab Letzte Aktualisierung: 9. April 2018, 15:13 Uhr

Linnich. Nach Jahren, in denen in der Stadt Linnich die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer moderat erhöht wurden, öffnete Fraktionsvorsitzender Hartmut Mandelartz im Finanzausschuss und in einer Stellungnahme das Fass, dass die PKL-Fraktion einer Steuererhöhung für 2018 nicht zustimmen werde.