Linnich: Initiativkreis Asyl erhält Geld vom Bundesministerium

Kreis Düren/Linnich. „Der ‚Initiativkreis Asyl Linnich‘ wird im Rahmen des Bundesprogramms für ländliche Entwicklung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit 10.000 Euro gefördert“, teilt der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel (CDU) mit. Der Verein wurde 2015 unter anderem vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Witkopp mit ins Leben gerufen.

Das Ziel: die Lebensbedingungen der Flüchtlinge zu verbessern.

„Mit der Förderung wird der Ausbau eines kommunalen Wirtschaftsweges von der Flüchtlingsunterkunft Welz direkt an die Verbindungsstraße zur Kernstadt Linnich ermöglicht“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär der Bundesregierung, Thomas Rachel. So könne in Zukunft die Nutzung der schlecht einsehbaren und daher für Fußgänger und Radfahrer sehr gefährlichen Serpentinen-Straße vermieden werden.

„Außerdem ist das Fördergeld für die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt in der Flüchtlingsunterkunft Gevenich und für ein Familien-Begegnungsfest zwischen Flüchtlingen und Anwohnern geplant“, berichtete Rachel. Dank der vielen Fahrradspenden der Linnicher Bevölkerung dient das Fahrrad den Flüchtlingen als wichtigstes Verkehrsmittel. In der geplanten Werkstatt sollen Flüchtlinge in einer gemeinsamen Aktion mit ehrenamtlichen Helfern nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Fahrräder unter Anleitung selbst reparieren.

Die Laufzeit des Förderprojektes ist vom 1. September 2017 bis 31. August 2018. Der Verein „Initiativkreis Asyl Linnich“ leiste mit seinem Engagement einen unerlässlichen Beitrag bei der Integration von Flüchtlingen und der interkulturellen Verständigung im ländlichen Raum und weit darüber hinaus, sagte Thomas Rachel weiter.