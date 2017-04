Linnich.

„Der Antrag geht jetzt raus – und diesmal nicht per reitendem Boten.“ Die Erleichterung bei Linnichs Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker (SPD) ist greifbar: Endlich mal nicht unter akutem Termindruck geht per Normalpost ein Antrag auf Fördermittel auf den Postweg. Bis zum 3. Mai muss er in Köln bei der Bezirksregierung sein.