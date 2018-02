Jülich - Liberale Frauen des Bezirksverbands Aachen in Jülich auf Tour

Jülich. Unlängst besuchten die Liberalen Frauen die Zitadelle und das Museum in Jülich. Unter fachkundiger Leitung von Dr. Egon Vietzke (Schatzmeister des Fördervereins Museum Jülich) ging es mit 16 Teilnehmern durch die dunklen Gänge der Festungsanlage.

Die Grundsteinlegung der Zitadelle mit Schloss erfolgte 1538. Bauherr war Herzog Wilhelm V. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wird Jülich von französischen und belgischen Truppen besetzt . In der Zitadelle beziehen die Besatzungstruppen ihr Quartier. In einem dunklen Gang sind heute noch die Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Dort werden auch die Außenhüllen von Fliegerbomben aufbewahrt, die in unmittelbarer Nähe gefunden wurden.

Fledermäuse haben heute ihr Winterquartier in einem Teil der Zitadelle. Im Pulvermagazin auf der Zitadellenbastion kann man heute die Werke des in Jülich geborenen Landschaftsmalers Johann Wilhelm Schirmer bewundern, die durch eine große Detailtreue faszinieren. Nach Besichtigung der Schlosskapelle erklärte Museumsleiter Marcel Perse die Herausforderungen, ein Museum für verschiedene Interessengruppen interessant zu gestalten.

Hier werden verschiedene Ansätze genutzt, wie ein Förderprojekt zur Zusammenarbeit in der Euregio mit den umliegenden Ländern, damit es zu einem besseren Austausch kommt. Auch das Forschungszentrum wird eingebunden. Mittels 3D-Druck wurde die Büste des römischen Kaisers Augustus rekonstruiert.