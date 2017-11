Leitplanken entschärfen Unfallschwerpunkt bei Aldenhoven

Jülich. Der Landesbetrieb Straßenbau hat in der letzten Woche einen der Unfallschwerpunkte auf dem Teilstück der Landesstraße 136 zwischen Aldenhoven in Richtung Schleiden entschärft.

In der sanften Linkskurve hat es trotz der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h immer wieder Unfälle gegeben, bei denen Autos mit einem der Straßenbäume an der Außenkurve kollidiert sind, einige sogar mit tödlichem Ausgang.

Nun sind an einem längeren Teilstück von der Autobahnunterführung bis in Höhe der Abbiegung in Richtung Niedermerz Stahlschutzplanken angebracht worden. Die Straßenbäume sind hierdurch zwar geschützt worden, ob aber so auch Unfälle künftig vermieden werden, wird sich zeigen.