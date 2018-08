Rurdorf - Langes Festwochenende in Rurdorf

Rurdorf. Traditionell am letzten Wochenende im August feiern die Rurdorfer Pankratiusschützen ihr Schützenfest. Nach dem tollen Erfolg im Vorjahr finden auch in diesem Jahr die Tanzveranstaltungen im Festzelt vor dem Schützenhaus statt.

Das Königshaus bilden in diesem Jahr König Helmut II Schiffer mit Königin Sabine Pelzer. Die Eheleute Lothar und Uschi Zitzen sowie Dominik und Melanie Zitzen werden als Adjutanten beziehungsweise Ehrendamen das Königspaar begleiten.

Königskrönung am Freitag

Am Freitag, 24. August, treffen sich die Schützenschwestern und -brüder um 18.15 Uhr am Festzelt zum Kirchgang. Bei der anschließenden Krönungsmesse ab 19 Uhr wird Pfarrer Konrad Barisch den Majestäten die Insignien überreichen und den Segen für eine glückliche Amtszeit spenden. Musikalisch umrahmt wird die Krönungsmesse und auch das anschließende Totengedenken durch den Kirchenchor St. Pankratius Rurdorf. Im Anschluss geht es unter den Klängen des Trommlercorps Holzweiler durch den Ort zum Festzelt.

Die Eröffnungsveranstaltung im Festzelt beginnt dann um 20 Uhr mit dem Königsfest unter Mitwirkung von DJ Ramon. Das prächtig geschmückte Zelt wird ebenso zu einer guten Stimmung beitragen.

Am Samstagabend marschieren die Schützen um 19.30 Uhr zum Königshaus, um König Helmut und Begleitung sowie Gefolge mit einem Umzug in das Festzelt zu geleiten. Die in Rurdorf neue Tanzkapelle „Herzschlag“ wird dann zum Tanzabend aufspielen und um 23.30 Uhr steigt der Höhepunkt des Abends, der Königswalzer.

Frühschoppen und Ehrungen

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen. Das Bundestambourkorps 1911 Königshoven wird diesen gestalten, und Brudermeister Michael Schäfer wird verdiente Mitglieder in diesem Rahmen ehren.

Festzug

Ab 14.30 Uhr beginnt im Festzelt die Cafeteria. Der große Festzug mit Gastvereinen und -bruderschaften startet um 15.30 Uhr ab Festzelt. Das Trommlercorps Holzweiler, die Blaskapelle Rotbachkrainer, die Blaskapelle Brachelen und nicht zuletzt das Bundestambourkorps Königshoven stellen die Zugmusik. Als Gastvereine nehmen am Festzug teil: St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven, 2. Garde-Ulanen-Regiment mit Artillerie und Jägerzüge, St. Sebastianus Müntz mit Fahnenschwenker sowie die St. Sebastianus Schützen Linnich.

Die abschließende Königsparade findet am Pfarrhaus statt.

Anschließend klingt der Tag im Festzelt mit allen Schützen, Musikern und Gästen bei musikalischer Gestaltung von DJ Ramon aus.

Das Königshaus sowie die St. Pankratiusschützen Rurdorf hoffen darauf, dass die Rurdorfer ihre Häuser und die Straßen festlich schmücken und an den Veranstaltungen teilnehmen.

Den Abschluss des Schützenfestes bildet am Montag ab 17 Uhr das Geldvogelschießen mit Dämmerschoppen.