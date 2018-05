Koslar - Landessieg für die GGS Koslar bei „Jugend forscht“

Koslar.

Am vergangenen Wochenende fanden sich die Sieger der Regionalrunde des Wettbewerbs „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ zum Landeswettbewerb Nordrhein-Westfalen in Essen ein. Dort stellten sich unter anderem Kinder der Grundschule Koslar erfolgreich in verschiedenen Fachbereichen der Konkurrenz bis zum 14. Lebensjahr.