Landesligist unterliegt im Elfmeterschießen

Rurdorf. Wenn es um die Zahl der Tore geht, kommen die Fußball-Fans beim 33. Rurdorfer Sommer-Cup um den Pokal der Sparkasse Düren wahrlich nicht zu kurz. Auch in den beiden Sonntagsspielen kam Stadionsprecher Uwe Gerresheim kaum nach, den Torjingle über die Lautsprecher zu spielen.

Gleich in der Auftaktpartie am Nachmittag, Sportfreunde Uevekoven gegen Union Würm-Lindern, zappelte der Ball acht mal im Netz. Vor 364 Zuschauer gewann die Union mit 7:1 (0:2). Das Spielergebnis spricht Bände, hatten die Sportfreunde aus Uevekoven nicht den Hauch einer Chance. Im Gegenteil. sie konnten sich bei ihrem Torhüter Dennis Feldhausen bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen war. In der ersten Halbzeit verhinderte er mit drei Glanzparaden die frühe Führung für die Union. Letztendlich musste auch er sich dem Sturmlauf der Union beugen.

Würm-Lindern trifft somit am morgigen Mittwoch um 19 Uhr auf Germania Teveren.

Ein interessantes Spiel sahen die Zuschauer in der zweiten Sonntagspartie, in der es bereits um den um den Einzug in das 1. Halbfinale ging. Vor 270 Zuschauern traf Union Schafhauses auf die Germania aus Kückhoven.

Die Begegnung verlief ausgeglichen, obwohl Schafhausen als neuer Landesligist gegen den Bezirksligisten als Favorit galt. Die sich bietenden Chancen wurden beiderseits konsequent ausgenutzt, und nach 90 Minuten wurde die Partie beim Stande von 2:2 beendet, und das Elfmeterschießen musste den Sieger ermitteln. Mit 8:7 behielt schließlich Kückhoven die Oberhand, wobei Schafhausen drei und Kückhoven zwei Elfmeter verschoss.

Damit hat Germania Kückhoven die Karte für das erste Halbfinale am Donnerstag, 3. August, ab 19 Uhr gelöst.

Der Gegner wird auf jeden Fall ein schwerer Brocken sein. Es ist der Sieger aus der gestrigen Partie des Cup-Verteidigers FC Wegberg-Beeck gegen Sparta Gerderath (das Ergebnis lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor).