Tetz.

Die bereits am Vortag offiziell im Pfarrheim von Präses Pastor Heinz Phillippen und Brudermeister Dieter Bolz gekrönten Majestäten der St. Lambertus Schützenbruderschaft Tetz 1861 wurden am Sonntag feierlich von einem großem Festzug am Königshaus abgeholt.