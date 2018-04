Jülich - Lagerfeuer-Trio begeistert erneut im Kulturbahnhof

Jülich.

Im Kulturbahnhof (KuBa) hat das Lagerfeuer-Trio eine Show abgeliefert, die den Zuschauern gefeiert wurde. Eröffnet wurde das Konzert von Bernd Weiss an der Gitarre, Heiko Wätjen am Kontrabass und Yann Le Roux am Cajon mit „America“, einem Song des Musicals „West Side Story“.