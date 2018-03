Linnich - Kurs gegen wachsendes Hüftgold beim Pol-TuS Linnich

Linnich. Wenn alle Ostereier verspeist sind und der letzte Schokohase verputzt wurde, hat sich bei vielen Zeitgenossen wieder ein bisschen Hüftgold angesammelt. Da ist es Zeit, hiergegen entschieden vorzugehen, um für die kommende Badesaison die richtige Körperlinie zu erlangen.

Der Polizei Turn- und Sportverein Linnich bietet dazu nach den Osterferien wieder das Circuit (oder Zirkel)-Training an. Dieses Training dient zur Stärkung und Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems, verbunden mit einem Krafttraining. Es ist aber auch geeignet zur Fettreduktion und Gewichtsabnahme.

Training erfolgt in der Gruppe

Besonders schön daran ist, dass das dahinterstehende Gruppentrainingskonzept verschiedensten Teilnehmern – von 14 bis 60plus, Frauen und Männern – ermöglicht, gemeinsam zu trainieren.

Die Übungen können auf jeden individuell eingestellt werden, ganz nach Trainingsstand, Bedarf und persönlicher Motivation. Innerhalb von zehn Wochen werden die Teilnehmenden in zehn Trainingseinheiten á 90 Minuten die Fitness steigern.

Jede Einheit beginnt mit einer leichten Aufwärmung, darauf folgt das eigentliche Circuit-Training und abschließend sorgt funktionelle Gymnastik zum Abklingen und Entspannen. Der Vorteil dieser Form des Fitnesstrainings liegt in der Effektivität – schon eine halbe Stunde Circuit-Training genügt, um die Fettverbrennung optimal anzuregen.

In kurzer Zeit kann jeder, je nach Zielsetzung, ein komplettes Training absolvieren. Dies ist also eine ideale Möglichkeit der sportlichen Aktivität vorwiegend für Trainingseinsteiger, für ältere Menschen oder für Personen mit Rückenbeschwerden, sowie für alle, die an ihrer generellen körperlichen Fitness arbeiten wollen. Auch für Leute, die wenig Zeit haben, ist dieses Training genau das richtige, da es einen kurzen Zeitrahmen in Anspruch nimmt.

Kursbeginn am 11. April

„Es zirkelt beim Pol.- TuS“ heißt es jetzt also wieder jeden Mittwoch ab dem 11. April um 18 Uhr in der Sporthalle der Hauptschule Linnich am Bendenweg. Der Übungsleiter Peter Bischoff freut sich auf bekannte und natürlich auch neue Gesichter.

Der Kostenbeitrag für dieses Angebot beträgt 45 Euro, Mitglieder des Pol-TuS zwahlen 22,50 Euro. Dieser beinhaltet die Teilnahme an zehn Trainingseinheiten. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich, die Teilnehmeranzahl ist allerdings auf 25 Personen beschränkt. Weitere Infos erhalten Interessierte bei Sibille Habbinga (Telefon 02462/6095624 oder unter s.habbinga@pol-tuslinnich.de).