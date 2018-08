Jülich - Kunstverein zeigt zum Jubiläum Werke von Jülicher Künstlern

Jülich. Anlässlich seines Jubiläums hat der Kunstverein Jülich die Gelegenheit ergriffen, Jülicher Künstler und Künstlerinnen in den Mittelpunkt zu stellen, die gemeinsam dem Gründungsgedanken des Kunstvereins folgten, ihn in vielen Jahren ausformten und ihre Zeit und Kraft in dessen Wachstum investierten.

18 Kunstschaffende wurden gebeten, ihre Werke zur Verfügung zu stellen. Die Ausstellung ist von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 9. September, im Hexenturm zu sehen jeweils samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

„Mit ihrer Zusage ist es uns gelungen, einen Bogen von den Anfängen bis hin zur aktuellen Beteiligung zu schlagen. Insbesondere den Angehörigen, die Werke bereits verstorbener Künstler/innen (Arnold Schlader, Renate Schenk, Theo Heimann, Birgit Leyens) als Leihgabe aus Privatbesitz zur Verfügung stellen, möchte der Kunstverein danken“, heißt es seitens des Kunstvereins.

Dietmar Biermann, einer der ersten Künstler und Entwerfer des Kunstvereins Logos, hat das 92. Lebensjahr erreicht und möchte sich das Reisen nicht mehr zumuten. Er wird dennoch mit einer Leihgabe seiner farbenfreudigen Aquarelle vertreten sein.

„Zeitgenossen“, so der Titel der Ausstellung, soll die Kunstszene vor Augen führen, wie sie sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Das Spektrum der Arbeiten reicht von Druckgrafik, Malerei, Zeichnung, Collage, Skulptur bis hin zur Objekt- und Lichtkunst.

„Zauberhaft“

Eva Gebauer, Mitglied des ersten Vorstands, bekannt durch ihre skurrilen Formgebilde und fabelhaft phantastischen Wesen, zeigt das Werk „Zauberhaft“. Heinz Gebauer, ebenfalls Gründungsmitglied, wird aus dem Zyklus „Raumromantik“ eine Arbeit in seiner spezifischen, kraftvoll-utopischen Mischtechnik zur Verfügung stellen. Rudolf Vaasen ist vertreten mit den typischen Zeichen seiner Bildrealität, die er aus Öl, Bitumen, Pigmenten und Acryl schafft. Jens Dummers spitze Feder wird in Selbstporträts sichtbar werden.

„Gemeinsam mit den Werken von Renate Schenk (Aquarell), Theo Heimann (Druckgrafik) und Arnold Schlader (Keramikobjekte) haben wir nicht nur die Künstlerinitiative Jülicher 7 vor Augen, sondern auch eine Zeitspanne Ende der 80-er bis Ende 90-er Jahre, in denen die Ateliers der Künstler und der Austausch über den Kunstverein blühten“, erläutert der Kunstverein.

Mirjana Stein-Arsic gehört ebenfalls zu den Personen, die das Fundament des Kunstvereins bildeten. Zunächst arbeitete sie vornehmlich mit der Druckgrafik. Darüber hinaus wird sie mit Malerei zu sehen sein. Bettina Groos, jahrelang Vorstandsmitglied, stellt Malerei und Skulptur zur Verfügung. Peggy Kanacher stellt eine Skulptur zur Verfügung mit dem Titel „Blick in die Vergangenheit – Blick in die Zukunft“. Agnes Mülstroh ist ein Kunstvereinsmitglied der frühen Jahre. Sie nutzte Fortbildungsangebote und beteiligte sich an der Reihe „Made in Jülich“.

Birgit Leyens, Kirsten Müller-Lehnen, Jens Dummer, Dieter Laue, Michael Küpper, Hans Peter Bochem und Rudolf Vaasen sind die bildnerisch tätigen Vorstandsmitglieder in den Jahren 2005 folgende.

Laue kam aus Köln nach Jülich, er brachte neue Ideen mit und verwirklichte sie im Kunstverein. Die von ihm unterrichtete Technik des „Wasserzeich(n)ens“ ist Gegenstand seines Beitrags im Bild „Kokon“. Birgit Leyens, erste Vorsitzende (2005 bis 2008) und eifrige Nutzerin der Weiterbildung, ist mit Aktmalerei vertreten, die bei Evelyn Wirtz entstand, die ihrerseits lange Zeit die Web-Seite des Kunstvereins gestaltete. Sie wird zur Ausstellung ebenfalls einen Akt beisteuern.

Auch Michael Küpper ist kunstpädagogisch für den Kunstverein tätig. Er zeigt eine Druckgrafik, deren Technik bei Künstlern zur Blüte gebracht wurde, die von ihm zum Kunstverein geholt und als ständige Fortbildung zum festen Bestand gehören. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit der Villa Kunterbunt von ihm gestaltet.

Hans Peter Bochem wird mit einer Lichtinstallation vertreten sein. Neben seinen fotografischen Arbeiten ist das ein Arbeitsfeld, dem er sich widmete, lange bevor er die Kunst für sich entdeckte. Kirsten Müller-Lehnen, seit 2009 erste Vorsitzende des Kunstvereins, bringt Acryl-Malerei in die Ausstellung.

Kunstschaffende

Zeitgenossen, das sind nicht nur die bildenden Künstlerinnen und Künstler, denen diese Ausstellung gewidmet ist. Es sind auch die kunstschaffenden Mitglieder, die ihre Werke bei „Made in Jülich“ oder in anderen Projekten zeigten und diejenigen, die nach Jülich aus dem näheren Umfeld oder von Ferne kommen, um ihre Werke beim Kunstverein vorzustellen.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag, 17. August, um 19.30 Uhr wird von Dr. Dirk Tölke,. Kunsthistoriker begleitet. Die Einführung über nehmen Wolfgang Gunia und Christian Klems, stellvertretende Bürgermeister der Stadt Jülich.

Die Ausstellung ist geöffnet jeweils Samstag und Sonntag, von 11 bis 17 Uhr. Ausstellungsende ist am Sonntag, 9. September.