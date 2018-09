Jülich - Kunstverein ist seit 40 Jahren der Kreativmotor der Stadt Jülich

Jülich.

Doppelt so viele Gäste wie erwartet erschienen zum abwechslungsreichen Festakt des Jülicher Kunstvereins in der Schlosskapelle, der das Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Bestehen krönte. Gleich nach dem einführenden Klavierspiel durch Musikschullehrer Jörg Fuhrländer und der Begrüßung durch Vorsitzende Kirsten Müller-Lehnen brachten Vorstandsmitglied Peer Kling und zwei Theaterkollegen von der „Bühne 80“ Leben in die Schlosskapelle.