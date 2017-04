Kunstprojekt: Schüler begegnen fremdem Ich

Niederzier/Merzenich. Der Auslöser war eine zufällige Begegnung: Kunstlehrerin Annette Kux-Bergsch und Bildhauerin Friederike Gross-Koschinski lernten sich bei einer Vernissage in Düren kennen. Schnell entdeckten sie im Gespräch die gemeinsame Begeisterung für Kunst und die Arbeit mit Kindern.

Da im Kunstunterricht die Auseinandersetzung mit dem Ich auf dem Plan stand, entstand das Projekt „Begegnung mit dem fremden Ich“, das die Bildhauerin konzipierte und mit drei achten Klassen der Gesamtschule Niederzier/Merzenich umsetzte.

Den Auftakt bildete ein Besuch im Leopold-Hoesch-Museum. Das Betrachten einer Porträtbüste der Stifterin Carola Peill löste Verwunderung und Befremden bei den Schülern aus. Eigene Wertvorstellungen standen der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks gegenüber. Erst anhand von Fotos überzeugten sich die Schüler davon, dass die porträtierte Dame treffend in der dreidimensionalen Materialcollage dargestellt worden war.

Interaktive Sequenzen eröffneten den Freiraum, in der Kreativität gedeihen kann. So notierten die Schüler im Wechsel biografische Details und persönliche Assoziationen zu Farben, Formen und Materialien. Was gehört zu mir? Wer bin ich? Was ist mir an mir fremd? „Das diente der Vorbereitung für die spätere Aufgabe, ein fremdes Gesicht plastisch auszuformen“, erklärt Friederike Gross-Koschinski. „Bei den Schülerbeiträgen war uns wichtig, dass ein respektvolles Miteinander und die Akzeptanz für jede Äußerung an erster Stelle stand.“

Der zweite Teil des Projekts erfolgte in der Schule. Die Bildhauerin besuchte alle Klassen an je drei Terminen, um die praktische Arbeit am eigenen Projekt zu begleiten und sinnvolle Anregungen zu geben. „Die Schüler profitierten sehr von diesen Impulsen“, sagt Annette Kux-Bergsch, die sich auch über den dritten Schritt des Projekts freut.

Die 90 Arbeiten werden ab dem 3. Dezember im Leopold-Hoesch-Museum ausgestellt, so dass die Werke der Schüler nun selbst zum Gegenstand der Betrachtung werden. Zusätzlich wird noch ein Tondokument für die Ausstellung „Hoesch Talents 2017“ entstehen.

„Man kann aber jetzt schon erkennen, dass es eine gute Idee gewesen ist, das Museum als Ausgangslernort für eine Kunstreihe zu nehmen!“, sagen die Initiatorinnen übereinstimmend.