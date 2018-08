Linnich - „Kultur ohne Grenzen“ veranstaltet Hauskonzert mit Arezoo Rezvani

Linnich. Arezoo Rezvani (Iran) ist ein Ausnahmetalent auf der Santur, dem persischen Hackbrett (Kastenzither), und hat eine bewegte Geschichte. Im Rahmen des Linnicher Kultursommers gibt die Musikerin am 2. September ab 15 Uhr ein Hauskonzert bei Familie Herzogenrath, Im Krähwinkel 9.

Und es wird noch eine kleine musikalische Überraschung geben. Bei gutem Wetter ist das Hauskonzert mit einem Gartenfest verbunden. Veranstalter ist „Kultur ohne Grenzen e.V.“.

Die hochtalentierte Arezoo Rezvani ist einen schweren Weg gegangen, um ihrer Passion und ihrer Kunst treu zu bleiben. Unerträglich war für sie das iranische Auftrittsverbot für Frauen. Auch wurden ihr die gemeinsamen Auftritte mit jüdischen Musikern im Iran politisch angelastet. Nach Flucht und Trennung von der Familie lebt sie seit 2015 in Deutschland.

„Die ersten Schritte sind leicht, aber nach ein paar Monaten merkt man, dass die Santur mit ihren 72 Saiten schwieriger zu beherrschen ist als andere Instrumente“, sagt Arezoo Rezvani.

Erst mit 18 Jahren begann die Iranerin aus Isfahan Santur zu spielen, gab dann aber bereits nach 9 Monaten Konzerte und erhielt einen Preis als Talent des Jahres. Sie studierte das persische Hackbrett (Kastenzither) bei Kurosch Aschigh, Ardavan Kamkar, Aidin Olianasab, Arfa Atrae und dem im Iran sehr berühmten Meister Mohammad Reza Lotfi und schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab.

Im Iran musizierte sie unter anderem im Orchester „Sheyda“ von Mohammad Reza Lotfi und war überdies die erste Leiterin des Frauenorchesters in Isfahan. Heute gibt Arezoo Rezvani erfolgreich Konzerten in Europa und arbeitet als Dozentin. 2017 leitete sie einen Workshop zur Persischen Musik an der Popakademie Baden-Württemberg.

Bei gutem Wetter können sich die Gäste des Hauskonzerts noch auf ein Gartenfest freuen. Gastgeber ist Familie Herzogenrath. Das Konzert wird veranstaltet von „Kultur ohne Grenzen e.V“.. Es findet im Rahmen des Linnicher Kultursommers statt.

Der Linnicher Kultursommer ist eine jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe, die das Linnicher Kulturleben maßgeblich mitgestaltet. 2018 finden zwischen Mai und Oktober zahlreiche Veranstaltungen statt. Eine Arbeitsgruppe des Vereins „Wir in Linnich e.V.“ plant und koordiniert den Kultursommer - ehrenamtlich.

Kultur ohne Grenzen e.V. vermittelt kostenfrei geflüchtete Kunstschaffende und organisiert Konzerte, Vorträge und Ausstellungen. Der Verein wurde 1999 von Marijke Barkhoff-Freeling gegründet, die dafür das Bundesverdienstkreuz erhielt. 2015 wurde Kultur ohne Grenzen 2. Preisträger des Deutschen Bürgerpreises, Deutschlands größtem Ehrenamtspreis. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.