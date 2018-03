Kofferen - Kubanische Klänge der Band „Azúcar Blanca“ locken die Zuhörer

Kofferen.

Eine Band der etwas anderen Art spielte am Wochenende im McMüller’s in Kofferen auf. Die Rede ist von „Azúcar Blanca“, eine Gruppe Musiker, die sich kubanischen Klängen verschrieben haben. Schon vor dem Auftritt waren alle Plätze in dem Brauerei-Gasthof besetzt und die Parkplatzsuche in Kofferen gestaltete sich ebenfalls schwierig.