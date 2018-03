Jülich - KuBa-Kino zeigt „Das Leben ist ein Kinderspiel“

Jülich. Des Heiligen Patrick wird weltweit am Samstag, 17. März, gedacht. In Jülich wird aus diesem Anlass um 17.30 Uhr eine Messe in englischer Sprache in der Saleskirche gefeiert. Anschließend zeigt das KuBa-Kino in Kooperation mit der Pfarrei Heilig Geist und der KSG Jülich um 20 Uhr die irische Komödie „Das Leben ist ein Kinderspiel“ (deutsche Version).

Karten können im Kulturbahnhof (www.kuba-juelich.de) reserviert werden oder sind an der Abendkasse erhältlich.

Colm (Pat Shortt) lebt mit seiner Familie in Dublin und kommt gerade so über die Runden. Um seiner Mutter Nan (Fionnula Flanagan) eine Freude zu machen, entrümpeln er und seine Geschwister das Haus. Sie entsorgen die alten Möbel und richten das Haus neu ein. Doch Nans Begeisterung hält sich in Grenzen: Bei der Aufräumaktion wurde auch ihre alte Matratze weggeschmissen – und in der hatte sie ihren Notgroschen gespart!

Als Colm erfährt, dass sich der „Notgroschen“ auf fast eine Million Euro beläuft, bekommt er Panik und ruft im Radio zur Suche nach der „Millionen-Matratze“ auf. Ein Fehler: Nun befindet sich die gesamte irische Hauptstadt auf Schatzsuche und das Chaos bricht aus. Doch als niemand fündig wird, kommen Zweifel an Nans Geschichte über das versteckte Vermögen auf. Nur Enkelin Emma (Kelly Thornton) glaubt ihrer Oma, dass sie sich das Geld nicht nur eingebildet hat, und sucht auf eigene Faust weiter.

Wer anschließend gerne weiter feiern möchte, hat bestimmt im Lynch‘s Irish Pub dazu die Möglichkeit.