Jülich - Kritik am Ausweichquartier für den Jülicher Markt

Jülich.

Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus muss am Samstag umziehen, von seinem Stammplatz raus auf den Parkplatz Zitadelle. Der Grund ist das Stadtfest, für das die Innenstadt-Fläche gebraucht wird. Der zweite Grund ist die Baustelle an der Düsseldorfer Straße, da, wo gerade das Kleine Kreishaus als Erweiterungsbau am Alten Rathaus entsteht.