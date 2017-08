Kreisliga B: Ederen will ersten Dreier zum Wiederaufstieg Von: hfs.

Letzte Aktualisierung: 25. August 2017, 12:12 Uhr

Jülich. Die Auftaktpartie zur Fußballsaison 2017/2018 in Gruppe 1 der Kreisliga B läuft am Samstag ab 18.30 Uhr bei der Viktoria in Koslar. Sie erwartet den SV Rödingen-Höllen.