Kreisliga B: Der SC Ederen ist auf Wiedergutmachung aus Von: hfs.

Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2017, 10:07 Uhr

Jülich. Die Salingia aus Barmen spielt heute ab 15 Uhr auf eigenem Platz. Gegner ist der SSV Körrenzig, den man mit einer Niederlage nach Hause schicken möchte. Denn schließlich will die Mannschaft von Trainer Gerd Worms im Rennen um den Titel in der Kreisliga B1 weiterhin am Ball bleiben.