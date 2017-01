Kreis Düren.

Wohl weil es Mutter Natur heißt, sind jene, die im Kreis Düren schützend die Hand über sie halten, männlich. Mit einer Ausnahme. So überreichte Landrat Wolfgang Spelthahn jetzt – Lady first – das erste von 18 Naturschutzwart-Bestellungsschreiben an Magdalena Loevenich.