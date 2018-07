Inden - Kreis Düren ist neuer Träger der „Indelandmäuse“

Inden.

Pünktlich zum neuen Kita-Jahr wird die Kindertageseinrichtung „Indelandmäuse“ am Mittwoch, 1. August, in Inden den Betrieb aufnehmen. Zunächst werden 27 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen in einer mobilen Einheit betreut. Träger der Kita ist der Kreis Düren, der dazu eine eigene Anstalt Öffentlichen Rechts (AöR) gegründet hat.