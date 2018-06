Mersch-Pattern.

Der Kraftsportclub Pattern-Mersch 1978 kann in diesem Jahr auf ein besonderes Jubiläum zurückblicken und hat diesen besonderen Anlass genutzt, um auf dem Sportplatz am Nösserkamp zu feiern. Am Vereinsheim des Merscher SV wurde den Anwesenden bei bestem Wetter ein abwechslungsreiches Programm geboten.