Körrenzig.

„Alles, was das Herz begehrt“, hatte Beverly Daley vor ihrem Konzert in der Alten Kirche Körrenzig den zahlreichen Zuhörern versprochen. Alle Plätze in dem Gotteshaus waren besetzt und etliche Jazzfreunde gaben sich mit einem Stehplatz zufrieden, um die bekannte Jazzsängerin aus Wassenberg aus nächster Nähe zu erleben.