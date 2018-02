Jülich/Bielefeld.

Kontobetrug in Millionenhöhe, Urkundenfälschung am Fließband: „ein außerordentlich ausgeklügeltes System“, nennt es der Richter, in dem die Bande mit höchster krimineller Energie gehandelt habe. Eine der Angeklagten, die am Freitag vom Landgericht Bielefeld zu teilweise empfindlichen Haftstrafen verurteilt wurden, lebt in Jülich. Sie sei „eine schillernde Persönlichkeit“ in diesem Prozess, befand der Richter.