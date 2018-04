Jülich - Kölsche Kronjuwelen im Kulturbahnhof

Jülich. Philipp Oebel ist Krätzjessänger alter Schule, für den das kölsche Liedgut den größten Schatz der Stadt darstellt „die Kronjuwelen von Köln.“ Das Herz der Kölner spiegelt sich in ihren Liedern wider. Gefeiert und gesungen wird bei vielen Gelegenheiten.

Ob bei d´r Kinddäuf, Huhzick oder Jebotsdach. Ob in dr Weetschaff, in d´r Jass oder op d´r Stroß – et weed jesunge un jelaach – op kölsche Aat. Mit Charme, Witz und großem Einfühlungsvermögen singt der kölsche Jung alte und jüngere Krätzchen, Couplets und Chansons von den besten Kölner Komponisten wie Willi Ostermann, Karl Berbuer, Jupp Schmitz, Den Vier Botze und vielen anderen. So frisch wie Oebels Brötchen sind seine Interpretationen noch wohlbekannter und fast schon vergessener Lieder und gewinnen durch seine Art des Vortrags immer wieder neues Leben. Seine Zwischenmoderationen kommen stets us der Lamäng.

Am Freitag, 6. April, um 20 Uhr gastiert Philipp Oebel im Kulturbahnhof Jülich. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Fischer und unter www.kuba-juelich.de.