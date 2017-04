„Kleine Hände“ bereiten sich auf 30-jähriges Vereinsbestehen vor

Jülich. Frühjahrsputz – das hat immer etwas mit einer Reinigung im besten Sinne zu tun. Das gilt auch für die „Kleinen Hände“. Der Verein hat in seinen Räumen im Jülicher Kulturbahnhof gründlich aufgeräumt.

Im vergangenen Jahr haben dem Verein Wohlgesonnene geschätzt 250 Umzugs-Kartons und rund 150 Kleidersäcke gespendet, das sind etwa 10.000 Kilo Gewicht, die von den 17 ehrenamtlich aktiven Frauen gestemmt, sortiert und eingeräumt worden sind. Derzeit warten rund 20 Kartons mit Frühjahrs- und Sommerkleidung darauf, in die Regale gelegt zu werden. Darum galt es, Platz zu schaffen.

Viel Freude daran hatten auch Passanten, die beim Osterbasar in der Jülicher Fußgängerzone gegen einen freiwilligen Obolus Spielwaren, Kinderbücher und mehr mit nach Hause nehmen konnten. 223,70 Euro wurden dafür in die Spendenbox gefüttert. Geglückt ist es auch einmal mehr, den Basar als „barrierefreie“ Kontaktbörse zu platzieren.

Meist durch Mundpropaganda erreichen normalerweise Kinder, Mütter und Väter in Notlagen den Verein „Kleine Hände“. 102 Familien mit 241 Kinder konnte im vergangenen Jahr unbürokratische Direkthilfe in Notsituationen geleistet werden. Zu den Öffnungstagen an jedem 1. und 3. Freitag und 2. Samstag im Monat kommen etwa 30 Familien innerhalb von zwei Stunden.

Ein anspruchsvolles Unterfangen für die Ehrenamtlichen, zumal eine zunehmende Zahl an Hilfesuchenden Migrationshintergrund haben und mit geringen oder gar keinen Sprachkenntnissen zu den „Kleinen Händen“ kommen. „Wir freuen uns“, erzählt Vereinsvorsitzende Dorothee Schenk, „dass wir uns in diesen Situationen auf Menschen verlassen dürfen, die für uns kurzfristig als Übersetzer einspringen.“

Personelle Not kennt der Verein glücklicherweise nicht, denn „es fliegen uns in schwierigen Zeiten immer wieder Engel zu“, ist Schenk dankbar für ihr tolles Team. Nur darum und durch die in wunderbarer Weise anhaltende Spendenbereitschaft der Jülicher können die „Kleinen Hände“ so ein verlässlicher Partner für Familien in Ausnahmesituationen sein.

Im nächsten Jahr geht der Verein in sein 30. Jahr. Ein Jubiläum, das für die Gesellschaft ein Armutszeugnis ist, denn ohne Hilfestellung bleiben viele Kinder zurück. Seit drei Jahrzehnten kümmern sich die „Kleinen Hände“ um Kinder, die am Rande der Gesellschaft stehen, weil ihnen das Fahrrad und der Helm zur Fahrradprüfung fehlt, der Rucksack für den Ausflug, das Taschengeld für die Klassenfahrt.

Sie springen auch ein, wenn der Taschenrechner oder das Übungsbuch für die Schule unbezahlbar sind, wenn Mütter sich von ihren Partnern trennen und mittellos bleiben, bis die staatlichen Ansprüche durch die Bürokraten-Mühle geklärt sind.

Unterstützt werden Väter, die in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind, die so wechselhafte Einkommen haben, dass es mal zum Leben reicht, mal nicht, und Kinder, die – das ist kein Scherz – im Jülicher Land ohne Schuhe gesichtet werden, so dass der Verein Soforthilfe leistet.

Es ist aber auch ein Jubiläum, dass die „Kleine Hände“-Familie(n) freut. Und darum wird im besten Sinne gefeiert. Bereits jetzt laufen die ersten Vorbereitungen dazu.